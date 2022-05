Balade et observation des rapaces

2022-07-06 10:30:00 – 2022-08-31 12:30:00 7 EUR Tous les mercredis des vacances scolaires sur 2 créneaux : 10h30 et 13h30. nDépart de Tramassel, direction le Ten. nObservation avec jumelles et kit d’animation. nBalade facile à partir de 6 ans. Venez apprendre à reconnaître les rapaces sans vous tromper ! nPetite balade de 2h agrémentées d’animation, vers un sommet ou sur une crête pour observer ou découvrir la vie des seigneurs des cieux. +33 6 83 25 75 38 Tous les mercredis des vacances scolaires sur 2 créneaux : 10h30 et 13h30. nDépart de Tramassel, direction le Ten. nObservation avec jumelles et kit d’animation. nBalade facile à partir de 6 ans. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

