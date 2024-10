Balade et légendes autour des végétaux sauvages et comestible avec L. Dessimoulie et V. Grenier chemin forestier Le Verdon-sur-Mer, mardi 29 octobre 2024.

Balade et légendes autour des végétaux sauvages et comestible avec L. Dessimoulie et V. Grenier chemin forestier Le Verdon-sur-Mer Gironde

L’une artiste, l’autre cuisinière éco-responsable, toutes deux praticiennes du végétal. Elles partageront avec vous leurs usages et liens avec les végétaux de la forêt et quelques légendes du règne végétal du large littoral et des bois de la Maison de Grave.

Une dégustation sauvage clôturera cette sortie.

Gratuit. Sur inscription. Enfants à partir de 12 ans.

Prévoir chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 10:30:00

fin : 2024-10-29

chemin forestier Maison de Grave

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine masiondegrave@gironde.fr

