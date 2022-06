Balade et lecture

Balade et lecture, 19 juin 2022, . Balade et lecture

2022-06-19 – 2022-06-19 Corine Basler, éco-jardinière bénévole, vous propose de l’accompagner lors d’une balade rythmée par des lectures, autour de la Maison de la Nature. Vous voyagerez dans un univers constellé d’histoires et de légendes qui vous feront découvrir la faune et la flore de façon sensible et merveileuse. Inscription obligatoire avant le vendredi 17 juin. 20 places Balade rythmée par des lectures avec Corine Basler. Sur inscription : limité à 20 participants. Corine Basler, éco-jardinière bénévole, vous propose de l’accompagner lors d’une balade rythmée par des lectures, autour de la Maison de la Nature. Vous voyagerez dans un univers constellé d’histoires et de légendes qui vous feront découvrir la faune et la flore de façon sensible et merveileuse. Inscription obligatoire avant le vendredi 17 juin. 20 places dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville