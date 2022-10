Balade et Land’Art en famille Madirac, 28 octobre 2022, Madirac.

Balade et Land’Art en famille

2022-10-28 14:00:00 – 2022-10-28 16:00:00

EUR 2 Land-Art d’automne et petits lutins des bois

2h de découverte des différentes essences d’arbres et création de décorations éphémères.

A cette saison, les forêts de l’Entre-Deux-Mers nous révèlent leurs richesses en se parant de leurs plus belles couleurs. L’occasion rêvée de découvrir les différentes essences d’arbres, de les reconnaître et surtout de les utiliser pour créer des décorations éphémères. C’est aussi le moment où les lutins se hâtent de rejoindre leurs abris en vue de l’hiver. Peut-être en verrons nous ? Venez exercer votre regard et votre imagination !

Réservation en ligne ou dans nos bureaux d’informations touristiques.

+33 5 56 61 82 73

