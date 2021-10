Étouars Étouars Dordogne, étouars Balade et jus de pomme en famille Étouars Étouars Catégories d’évènement: Dordogne

étouars

Balade et jus de pomme en famille Étouars, 27 octobre 2021, Étouars. Balade et jus de pomme en famille 2021-10-27 14:30:00 – 2021-10-27 17:00:00

Étouars Dordogne Étouars Dordogne 4.5 EUR Vacances + mercredi + automne = Jus de pomme en famille. Le CPIE du Périgord-Limousin vous propose de vous retrouver en famille au verger conservatoire d’Etouars ; vous pourrez y ramasser des pommes de différentes variétés anciennes, les passer ensuite dans un broyeur manuel pour enfin les presser et déguster votre jus de pomme bio ! Réservation obligatoire. RDV devant la mairie d’Etouars. Vacances + mercredi + automne = Jus de pomme en famille CPIE du Périgord-Limousin vous propose de vous retrouver en famille au verger conservatoire d’Etouars ; vous pourrez y ramasser des pommes de différentes variétés anciennes, les passer ensuite dans un broyeur. Réservation obligatoire. +33 5 53 56 23 66 Vacances + mercredi + automne = Jus de pomme en famille. Le CPIE du Périgord-Limousin vous propose de vous retrouver en famille au verger conservatoire d’Etouars ; vous pourrez y ramasser des pommes de différentes variétés anciennes, les passer ensuite dans un broyeur manuel pour enfin les presser et déguster votre jus de pomme bio ! Réservation obligatoire. RDV devant la mairie d’Etouars. CPIE Périgord-Limousin dernière mise à jour : 2021-10-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, étouars Autres Lieu Étouars Adresse Ville Étouars lieuville 45.6021#0.62805