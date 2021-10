La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon, Maine-et-Loire BALADE ET GOÛTER SAUVAGES – NATURE ET SIMPLES La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon Catégories d’évènement: La Jaille-Yvon

Un atelier pour découvrir les plantes d'automne ! Les baies, graines, racines…

Découverte visuelle et sensorielle pour les reconnaître facilement, apprentissage de leurs vertus et usages. Et ensuite… cueillette et cuisine d’un goûter sauvage, avec boisson et petites douceurs, que nous partagerons tous ensemble ! Places limitées, groupe de 10 personnes environ. Balade plantes sauvages et goûter organisé par Nature et simples le 30 octobre 2021, à la Jaille-Yvon. naturesimples@orange.fr +33 6 10 13 89 53 Un atelier pour découvrir les plantes d’automne ! Les baies, graines, racines…

