La Vôge-les-Bains Vosges Qu’est ce qu’une forêt ? Venez découvrir en marchant ce formidable écosystème. Que ce soit d’un point de vue naturaliste, historique, écologique, la forêt possède mille facettes et nous apporte aussi sérénité et détente.

Et cerise sur le gâteau, une dégustation de produits vosgiens est offerte.

Partez accompagné d’Albane pour une balade sans difficulté ( maximum 6 km ) avec peu de dénivelé prendre un bon bol d’air et une dose de bonne humeur! .

Bonnes chaussures conseillées. Sortie de route

