Balade et exposition véhicules de collection auto-moto Vaudeurs Vaudeurs Catégories d’évènement: Vaudeurs

Yonne

Balade et exposition véhicules de collection auto-moto Vaudeurs, 29 mai 2022, Vaudeurs. Balade et exposition véhicules de collection auto-moto Vaudeurs

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29 17:30:00

Vaudeurs Yonne 16 16 EUR Les Amis de la Tour Salazar organisent une exposition de véhicules anciens d’exception à Vaudeurs.

Réservation obligatoire pour les véhicules désirant participer.

Accueil des véhicules à partir de 8h

8h30-9h30 : café-croissant offert à chaque pilote – à prendre au Café de l’Eolienne

Départ de la balade : 10h (circuit balisé et sécurisé)

12h-13h30 : repas sur réservation à la salle polyvalente

13h30-17h30 : exposition des véhicules

Parking gratuit et surveillé pour les exposants latoursalazar@orange.fr Les Amis de la Tour Salazar organisent une exposition de véhicules anciens d’exception à Vaudeurs.

Réservation obligatoire pour les véhicules désirant participer.

Accueil des véhicules à partir de 8h

8h30-9h30 : café-croissant offert à chaque pilote – à prendre au Café de l’Eolienne

Départ de la balade : 10h (circuit balisé et sécurisé)

12h-13h30 : repas sur réservation à la salle polyvalente

13h30-17h30 : exposition des véhicules

Parking gratuit et surveillé pour les exposants Vaudeurs

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Vaudeurs, Yonne Autres Lieu Vaudeurs Adresse Ville Vaudeurs lieuville Vaudeurs Departement Yonne

Vaudeurs Vaudeurs Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaudeurs/

Balade et exposition véhicules de collection auto-moto Vaudeurs 2022-05-29 was last modified: by Balade et exposition véhicules de collection auto-moto Vaudeurs Vaudeurs 29 mai 2022 Vaudeurs Yonne

Vaudeurs Yonne