Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu Montaigu Catégories d’évènement: Jura

Montaigu

Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu, 12 juillet 2022, Montaigu. Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu

2022-07-12 – 2022-07-12

Montaigu Jura Montaigu EUR 7 Balade commentée de 3 km au départ de Montaigu et dégustation dans les vignes du Domaine Pignier

Durée environ 1h15

Rendez-vous fixé « Chemin du Solitaire 39570 MONTAIGU » – parking près de la table de pique-nique

Chaussures adaptées et masque obligatoire accueil@lons-jura.fr +33 3 84 24 65 01 Balade commentée de 3 km au départ de Montaigu et dégustation dans les vignes du Domaine Pignier

Durée environ 1h15

Rendez-vous fixé « Chemin du Solitaire 39570 MONTAIGU » – parking près de la table de pique-nique

Chaussures adaptées et masque obligatoire Montaigu

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montaigu Autres Lieu Montaigu Adresse Ville Montaigu lieuville Montaigu Departement Jura

Montaigu Montaigu Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu/

Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu 2022-07-12 was last modified: by Balade et Dégustation dans les vignes Montaigu Montaigu 12 juillet 2022 Jura Montaigu

Montaigu Jura