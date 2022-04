BALADE ET DÉGUSTATION DANS LES VIGNES AU CHÂTEAU DE LA RAGOTIÈRE La Regrippière La Regrippière Catégories d’évènement: 44330

La Regrippière 44330 Promesse d’une parenthèse enchantée ! Laissez-vous conter l’histoire du Château de la Ragotière le temps d’une paisible balade au cœur de nos vignes. Ce domaine familial, dans le vignoble du Muscadet, vous dévoilera son beau terroir et les secrets de fabrication de ses vins. Vous profiterez ensuite de la dégustation d’une sélection de leurs cuvées dans la douceur d’une fin de journée.///

