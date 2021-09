Montpeyroux Montpeyroux Hérault, Montpeyroux BALADE ET DEGUSTATION AUTOUR DE L’APPELLATION MONTPEYROUX AVEC CASTELBARRY Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

Montpeyroux

BALADE ET DEGUSTATION AUTOUR DE L’APPELLATION MONTPEYROUX AVEC CASTELBARRY Montpeyroux, 15 octobre 2021, Montpeyroux. BALADE ET DEGUSTATION AUTOUR DE L’APPELLATION MONTPEYROUX AVEC CASTELBARRY 2021-10-15 09:30:00 – 2021-10-15 18:00:00

Montpeyroux Hérault Chaussez vos baskets et partez sur les chemins de randonnées à la découverte du Castellas, ancienne enceinte médiévale du village de Montpeyroux. Pour cette balade dans les vignobles et garrigues, vous serez accompagnés par les vignerons du village qui vous conteront les légendes du lieu. Après une petite heure de marche, profitez de la vue sur le vignoble pour déguster les cuvées AOP Montpeyroux de la cave de Castelbarry et des fromages de chèvre locaux. Chaussez vos baskets et partez sur les chemins de randonnées à la découverte du Castellas, ancienne enceinte médiévale du village de Montpeyroux. Pour cette balade dans les vignobles et garrigues, vous serez accompagnés par les vignerons du village qui vous conteront les légendes du lieu. Après une petite heure de marche, profitez de la vue sur le vignoble pour déguster les cuvées AOP Montpeyroux +33 4 67 96 61 08 Chaussez vos baskets et partez sur les chemins de randonnées à la découverte du Castellas, ancienne enceinte médiévale du village de Montpeyroux. Pour cette balade dans les vignobles et garrigues, vous serez accompagnés par les vignerons du village qui vous conteront les légendes du lieu. Après une petite heure de marche, profitez de la vue sur le vignoble pour déguster les cuvées AOP Montpeyroux de la cave de Castelbarry et des fromages de chèvre locaux. dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse Ville Montpeyroux lieuville 43.69585#3.50705