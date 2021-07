Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Balade et découverte de l’étang de Berre avec le mentor Istres Istres

Balade et découverte de l’étang de Berre avec le mentor Istres, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Istres. Balade et découverte de l’étang de Berre avec le mentor 2021-07-05 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-28 20:00:00 20:00:00 Port des Heures Claires Port Des Heures Claires

Istres Bouches-du-Rhône Observez les rives de l’étang, ses plages et criques préservées. Au large, le bateau jette l’ancre pour un moment de liberté avec baignade et apéritif en toute convivialité, offert par le club. Tout au long de la balade, le moniteur vous parlera de cet étang unique et de son environnement. Partez à la découverte des rives de l’étang de Berre avec le mentor, voilier de l’association l’ANOI. 4 soirs par semaine, pour un moment des plus paisibles au coucher du soleil sur l’étang de Berre. Observez les rives de l’étang, ses plages et criques préservées. Au large, le bateau jette l’ancre pour un moment de liberté avec baignade et apéritif en toute convivialité, offert par le club. Tout au long de la balade, le moniteur vous parlera de cet étang unique et de son environnement. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Port des Heures Claires Port Des Heures Claires Ville Istres lieuville 43.49916#4.99808