Balade et découverte de la côte rocheuse mystérieuse 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Préfailles, dimanche 21 avril 2024.

Balade et découverte de la côte rocheuse mystérieuse Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Dimanche 21 avril, 10h00 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Inscription en ligne via notre site internet Si impossibilité nous contacter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T12:00:00+02:00

Du côté de la côte rocheuse préfaillaise, de mystérieuses grottes se dévoilent au fil de nos pas. Sont-elles habitées ? Comment sont-elles apparues ? Aude votre guide nature vous emmène à la découverte de ces mystérieuses niches creusés dans la roche en bord de littoral.

44770 Préfailles, France Pays de la Loire 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationhirondelle.fr/calendrier/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251740262 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@associationhirondelle.fr »}]

côte rocheuse littoral