Balade et atelier pour le printemps des poètes Espace Mosaïk, 19 mars 2022, Pomeys. Balade et atelier pour le printemps des poètes

Espace Mosaïk, le samedi 19 mars à 09:45

Venez prendre le temps de découvrir la nature sous un autre angle, d’observer le monde éphémère qui nous entoure et de vous laisser porter par vos émotions et vos mots pour créer de petits poèmes, acrostiches, dessins, … sur le thème de l’Ephémère le samedi 19 mars à partir de 9h45 devant l’espace Mosaïk.

entrée libre et gratuite – pass vaccinal selon les conditions sanitaires en vigueur.

Qu’est ce que le mot Ephémère évoque pour vous ? Venez partager tous cela avec nous ! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

