Balade et atelier d’initiation à la vannerie Argentan, 27 octobre 2021, Argentan. Balade et atelier d’initiation à la vannerie 2021-10-27 14:30:00 – 2021-10-27 Boulevard Victor Hugo Aire de covoiturage des Pâtures

Argentan Orne L’office de Tourisme vous propose avec Anne, animatrice de “Bourrache et coquelicot” une balade botanique et une cueillette de plantes locales utilisables pour faire des tressages.

dernière mise à jour : 2021-10-15

