Balade estivale : la balade des Dunes Landéda Landéda Catégories d’évènement: Finistère

Landéda

Balade estivale : la balade des Dunes Landéda, 6 juillet 2022, Landéda. Balade estivale : la balade des Dunes

Mezglaz Parking en face du restaurant des Dunes Landéda Finistère OT PAYS DES ABERS Parking en face du restaurant des Dunes Mezglaz

2022-07-06 – 2022-07-06

Parking en face du restaurant des Dunes Mezglaz

Landéda

Finistère Landéda La municipalité de Landéda et l’association EOL jogging/marche proposent des balades pour découvrir ou (re)découvrir les paysages de la commune tout au long de l’été. Plusieurs dates sont prévues autour de 5 circuits : la balade des Dunes, la balade du Broënnou, la balade de Troménec, la balade de l’Enfer et la balade des Anges. La balade des Dunes commence au parking situé en face du restaurant des Dunes. Sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays des Abers. Une collation sera offerte à l’issue de la balade. +33 2 98 36 89 39 https://www.landeda.fr/ La municipalité de Landéda et l’association EOL jogging/marche proposent des balades pour découvrir ou (re)découvrir les paysages de la commune tout au long de l’été. Plusieurs dates sont prévues autour de 5 circuits : la balade des Dunes, la balade du Broënnou, la balade de Troménec, la balade de l’Enfer et la balade des Anges. La balade des Dunes commence au parking situé en face du restaurant des Dunes. Sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays des Abers. Une collation sera offerte à l’issue de la balade. Parking en face du restaurant des Dunes Mezglaz Landéda

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landéda Autres Lieu Landéda Adresse Landéda Finistère OT PAYS DES ABERS Parking en face du restaurant des Dunes Mezglaz Ville Landéda lieuville Parking en face du restaurant des Dunes Mezglaz Landéda Departement Finistère

Landéda Landéda Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landeda/

Balade estivale : la balade des Dunes Landéda 2022-07-06 was last modified: by Balade estivale : la balade des Dunes Landéda Landéda 6 juillet 2022 Mezglaz Parking en face du restaurant des Dunes Landéda Finistère OT PAYS DES ABERS

Landéda Finistère