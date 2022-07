Balade estivale : la balade de Broënnou Landéda, 13 juillet 2022, Landéda.

Balade estivale : la balade de Broënnou

2022-07-13 – 2022-07-13

Landéda

Finistère

Landéda

La municipalité de Landéda et l’association EOL jogging/marche proposent des balades pour découvrir ou (re)découvrir les paysages de la commune tout au long de l’été. De nombreuses dates sont prévues entre juillet et août autour de 5 circuits : la balade des Dunes, la balade du Broënnou, la balade de Troménec, la balade de l’Enfer et la balade des Anges.

La balade du Broënnou s’étend sur 5,7 km, côté littoral, elle longera le port du Vilh, la plage du Broënnou et sa magnifique chapelle. Le point de départ est fixé au parking qui se situe au point de vue de l’Aber Benoit en haut de la cale du Passage.

Sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays des Abers.

+33 2 98 36 89 39

