Balade estivale à vélo Tours et le street-art Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Balade estivale à vélo Tours et le street-art Tours, 22 juin 2022, Tours. Balade estivale à vélo Tours et le street-art Tours

2022-06-22 – 2022-06-22

Tours Indre-et-Loire Tours EUR Balade estivale à vélo « Tours et le street-art » : Laissez-vous guider sur un parcours d’une dizaine de kilomètres (environ 2h45) pour découvrir les différentes fresques de street-art qui colorent la ville. Attention, vous en prendrez plein les yeux ! Balade estivale à vélo « Tours et le street-art » : Laissez-vous guider sur un parcours d’une dizaine de kilomètres (environ 2h45) pour découvrir les différentes fresques de street-art qui colorent la ville. Attention, vous en prendrez plein les yeux ! velorando@mobilites-touraine.fr +33 2 47 33 17 99 http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=13&TPL_CODE=TPL_ACTUALITE&PAR_TPL_IDENTIFIANT=43 Balade estivale à vélo « Tours et le street-art » : Laissez-vous guider sur un parcours d’une dizaine de kilomètres (environ 2h45) pour découvrir les différentes fresques de street-art qui colorent la ville. Attention, vous en prendrez plein les yeux ! Leonard de Serres

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-05 par ADT 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Balade estivale à vélo Tours et le street-art Tours 2022-06-22 was last modified: by Balade estivale à vélo Tours et le street-art Tours Tours 22 juin 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire