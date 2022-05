Balade estivale à vélo à la découverte des sculptures de Michel Audiard sur le territoire de Tours Métropole

Balade estivale à vélo à la découverte des sculptures de Michel Audiard sur le territoire de Tours Métropole

2022-05-25 – 2022-05-25

Balade estivale à vélo A la découverte des sculptures de Michel Audiard sur le territoire de Tours Métropole : Balade guidée de 2h30 (environ 8km) sur les traces de cet artiste tourangeau, mondialement reconnu. Redécouvrez la ville à travers ses sculptures de bronze crées artisanalement dans sa fonderie à Rochecorbon.

velorando@mobilites-touraine.fr +33 2 47 33 17 99

Tours Métropole
dernière mise à jour : 2022-03-03

