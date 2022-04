Balade estivale à vélo “À la découverte de Céramistes Tourangeaux” Tours Tours Catégories d’évènement: 37000

Tours

Balade estivale à vélo “À la découverte de Céramistes Tourangeaux” Tours, 11 juin 2022, Tours. Balade estivale à vélo “À la découverte de Céramistes Tourangeaux” Tours

2022-06-11 – 2022-06-11

Tours 37000 Balade estivale à vélo à la découverte de Céramistes Tourangeaux. Flânez à travers la ville et découvrez l’histoire de la céramique à Tours, à travers cette balade à vélo guidée de 2h00. Niveau facile. Balade estivale à vélo à la découverte de Céramistes Tourangeaux. Flânez à travers la ville et découvrez l’histoire de la céramique à Tours, à travers cette balade à vélo guidée de 2h00. Niveau facile. +33 2 47 33 17 99 Balade estivale à vélo à la découverte de Céramistes Tourangeaux. Flânez à travers la ville et découvrez l’histoire de la céramique à Tours, à travers cette balade à vélo guidée de 2h00. Niveau facile. Syndicat des Mobilités de Touraine

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: 37000, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement 37000

Tours Tours 37000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Balade estivale à vélo “À la découverte de Céramistes Tourangeaux” Tours 2022-06-11 was last modified: by Balade estivale à vélo “À la découverte de Céramistes Tourangeaux” Tours Tours 11 juin 2022 37000 Tours

Tours 37000