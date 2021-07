Mareau-aux-pres Mareau aux Près Mareau-aux-Prés Balade estivale à Mareau-aux-prés Mareau aux Près Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

Pour la dernière « Balade estivale » de la saison, l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire vous donne rendez-vous à Mareau-aux-Prés. Cette fois, l’Office de Tourisme a fait appel au club de randonnées de Cléry-Saint-André pour vous guider sur les chemins du Val d’ardoux. Direction la Savonnerie des Muids où Cyrille Lejemble s’emploie à fabriquer des savons et des produits ménagers uniquement à base d’ingrédients naturels afin de prémunir les utilisateurs de toute allergie. Pour l’occasion, Cyrille fabriquera du savon noir sous vos yeux ! Réservation obligatoire sur www.tourisme-terresduvaldeloire.fr ou dans les bureaux d’information touristique à Beaugency, Meung-sur-Loire ou Cléry-Saint-André. Règlement préalable à l’Office de Tourisme : tarifs 3 €, gratuit – 12 ans.

