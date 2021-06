Baule Baule Baule Balade estivale à Baule Baule Baule Catégorie d’évènement: Baule

Balade estivale à Baule Baule, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Baule. Balade estivale à Baule

Baule, le mercredi 28 juillet à 18:00

Une seconde « Balade estivale », proposée par l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire, vous emmène à la découverte de Baule et de son histoire en suivant le “circuit patrimonial” mis en place par la commune. Le club de randonnées de Meung-sur-Loire vous a concocté une boucle qui sillonne le Val, Baulette, le bourg et la seigneurie. Ce circuit de 7,5 km, ponctué de commentaires historiques, vous plongera dans le passé viticole de la commune avant de profiter d’un verre de l’amitié à l’ombre des marronniers. Réservation obligatoire sur www.tourisme-terresduvaldeloire.fr ou dans les bureaux d’information touristique à Beaugency, Meung-sur-Loire ou Cléry-Saint-André. Règlement à l’Office de Tourisme : 3 €, gratuit – 12 ans Renseignements au 02 38 44 32 28

Voir https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/

Une boucle de 7,5 km ponctuée de commentaires historiques Baule Baule Baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T18:00:00 2021-07-28T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Baule Étiquettes évènement : Autres Lieu Baule Adresse Baule Ville Baule lieuville Baule Baule