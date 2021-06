Baccon Baccon Baccon Balade estivale à Baccon Baccon Baccon Catégorie d’évènement: Baccon

Baccon, le mercredi 7 juillet à 18:00

Pour sa première « Balade estivale », l’Office de Tourisme vous entraîne du côté de Baccon là où s’est installée “Beauce l’apparente”, une oeuvre de Land Art de la plasticienne Zazü, qui relie la plaine de Beauce à la tour Chappe. Pour vous en parler, les fous de bassans et l’association Baccon patrimoine associent leur savoir autour de l’art, du spectacle et de l’histoire. Suivez les bénévoles du club de randonnées de Charsonville le long d’un parcours de 6 km environ et retrouvez le plaisir de partager un moment de liberté le nez et les cheveux au vent. Réservation obligatoire sur www.tourisme-terresduvaldeloire.fr ou dans les bureaux d’information touristique à Beaugency, Meung-sur-Loire ou Cléry-Saint-André. Tarifs : 3 €, gratuit – de 12 ans La formule est simple : une petite balade familiale d’environ 5 km agrémentée d’une visite et d’un moment convivial autour d’un verre (dans le respect des gestes barrières) Baccon Baccon Baccon

2021-07-07T18:00:00 2021-07-07T20:30:00

