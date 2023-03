BALADE EQUI’PEDESTRE Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains

2023-04-08 14:30:00 – 2023-04-08 16:30:00

Vosges Venez partager une après-midi auprès des chevaux d’Equi’vôge le temps d’une balade en main sur nos chemins champêtres et nos forêts l’occasion de se ressourcer dans notre joli campagne.

Au programme ; accueil, activité cheval qui es tu? (éthologie équine), explication des règles de sécurité puis promenade avec les chevaux d’environ 1h. Parcours avec peu de dénivelé.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 EQUI VOGE

