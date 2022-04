Balade épicurienne Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid

Balade épicurienne Saint-Bonnet-le-Froid, 26 juin 2022, Saint-Bonnet-le-Froid. Balade épicurienne Saint-Bonnet-le-Froid

2022-06-26 – 2022-06-26

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire de 9h30 à 13h30 Immersion en pleine nature. 1h à 1h30 de marche accompagnée,

ponctuée de haltes gourmandes avec les chefs du village.

Paysages racontés, bien manger et bons vins !

30 €

Inscription :04 71 65 61 41 – contact@saintbonnetlefroid.fr tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ Saint-Bonnet-le-Froid

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Froid Adresse Ville Saint-Bonnet-le-Froid lieuville Saint-Bonnet-le-Froid Departement Haute-Loire

Balade épicurienne Saint-Bonnet-le-Froid 2022-06-26 was last modified: by Balade épicurienne Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid 26 juin 2022 Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire