Balade entre les carrières et la Lande La Roche-Vineuse, 8 septembre 2022, La Roche-Vineuse.

Balade entre les carrières et la Lande Carrière de la Lie, Lande de Nancelle – La Roche-Vineuse

2022-09-08 – 2022-09-08 Carrière de la Lie, Lande de Nancelle –

La Roche-Vineuse 71960 La Roche-Vineuse

EUR 10 10 Cette balade entre les Carrières de la Lie et la Lande de Nancelle, vous fera découvrir d’autres aspects de la Bourgogne: géologique et botanique. En plus de commentaires sur l’histoire de l’extraction de la pierre en Bourgogne, cette balade vous donnera de nombreuses explications sur les pelouses calcaires et aussi sur la végétation qui se retrouvent sur ces deux sites.

Nous parlerons aussi des paysages autour des deux sites : forêts et vignes.

Réservation sur Billetweb.

https://www.billetweb.fr/ballade-entre-les-carrieres-et-la-lande

Cette balade entre les Carrières de la Lie et la Lande de Nancelle, vous fera découvrir d’autres aspects de la Bourgogne: géologique et botanique. En plus de commentaires sur l’histoire de l’extraction de la pierre en Bourgogne, cette balade vous donnera de nombreuses explications sur les pelouses calcaires et aussi sur la végétation qui se retrouvent sur ces deux sites.

Nous parlerons aussi des paysages autour des deux sites : forêts et vignes.

Réservation sur Billetweb.

Carrière de la Lie, Lande de Nancelle – La Roche-Vineuse

dernière mise à jour : 2022-05-21 par