Balade entre jazz & nature Loosthal La Petite-Pierre, 11 août 2021-11 août 2021, La Petite-Pierre.

Balade entre jazz & nature Loosthal 2021-08-11 13:00:00 – 2021-08-11

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

Découverte du milieu forestier des Vosges du Nord et des essences forestières sur sol gréseux… panorama sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et sur La Petite Pierre… faune, flore, géologie, naissance de la forêt et vie d’un arbre…

Rendez-vous au parking du Loosthal à 12h50

(en face du Gorna, route forestière D134 sortie La Petite Pierre direction Neuwiller Les Saverne).

Difficulté : Facile Distance : 4km Durée : 1h40 Dénivelé : 240m

Découverte du milieu forestier des Vosges du Nord et des essences forestières sur sol gréseux… panorama sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et sur La Petite Pierre… faune, flore, géologie, naissance de la forêt et vie d’un arbre…

+33 3 88 01 49 59

Découverte du milieu forestier des Vosges du Nord et des essences forestières sur sol gréseux… panorama sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et sur La Petite Pierre… faune, flore, géologie, naissance de la forêt et vie d’un arbre…

Découverte du milieu forestier des Vosges du Nord et des essences forestières sur sol gréseux… panorama sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et sur La Petite Pierre… faune, flore, géologie, naissance de la forêt et vie d’un arbre…

Rendez-vous au parking du Loosthal à 12h50

(en face du Gorna, route forestière D134 sortie La Petite Pierre direction Neuwiller Les Saverne).

Difficulté : Facile Distance : 4km Durée : 1h40 Dénivelé : 240m