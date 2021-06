Balade entre jazz & nature La Petite Pierre La Petite-Pierre, 12 août 2021-12 août 2021, La Petite-Pierre.

Balade entre jazz & nature La Petite Pierre 2021-08-12 13:30:00 – 2021-08-12

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Visite découverte de La Petite Pierre, de son histoire, puis, au détour des ruelles et des chemins au pied des fortifications, rencontres probables avec des contes et légendes d’ici et d’Alsace.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de La Petite Pierre à 13h20

Difficulté : Facile Distance : env.2km Durée : 2h

