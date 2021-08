Balade entre jazz & nature La Petite Pierre – Graufthal La Petite-Pierre, 14 août 2021, La Petite-Pierre.

Balade entre jazz & nature La Petite Pierre – Graufthal 2021-08-14 14:00:00 – 2021-08-14

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

Cette balade vous conduira de La Petite Pierre à la vallée de la Zinsel dans le charmant village de Graufthal. Entouré de forêts profondes et dominé par d’imposantes parois de grès rose, vous y découvrirez les vestiges d’une Abbaye de Bénédictines et les maisons troglodytiques et pourrez assister au concert de « Ballerine » dès 16h. Pour le retour, acheminement possible en voiture depuis Graufthal à La Petite Pierre.

Rendez-vous devant l’office de tourisme de La Petite Pierre à 14h50

Difficulté : Facile Distance : 5-6 km Durée : 1h30

+33 3 88 01 49 59

