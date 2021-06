Balade entre jazz & nature La Petite Pierre – Erkartswiller La Petite-Pierre, 13 août 2021-13 août 2021, La Petite-Pierre.

Balade entre jazz & nature La Petite Pierre – Erkartswiller 2021-08-13 13:30:00 – 2021-08-13

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Cette balade, guidée par Georges Machejek, vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt où se produira le groupe « The Cracked Cookies ». Pour le retour, acheminement possible en voiture depuis le Centre Monod à La Petite Pierre.

Rendez-vous devant la mairie de La Petite Pierre à 13h20

Difficulté : Facile Distance : 4-5km Durée : 1h30

Cette balade, guidée par Georges Machejek, vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt où se produira le groupe « The Cracked Cookies ».

Cette balade, guidée par Georges Machejek, vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt où se produira le groupe « The Cracked Cookies ».

Cette balade, guidée par Georges Machejek, vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt où se produira le groupe « The Cracked Cookies ». Pour le retour, acheminement possible en voiture depuis le Centre Monod à La Petite Pierre.

Rendez-vous devant la mairie de La Petite Pierre à 13h20

Difficulté : Facile Distance : 4-5km Durée : 1h30