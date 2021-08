Plappeville Plappeville Moselle, Plappeville BALADE ENTRE CHIEN ET LOUP: A LA DÉCOUVERTE DE NOS AMIES AILÉES LES CHAUVES-SOURIS Plappeville Plappeville Catégories d’évènement: Moselle

Plappeville Moselle Plappeville Venez découvrir le monde insoupçonné des chauves-souris à travers une balade découverte où vous pourrez les observer en action.

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les espèces de chauves-souris présentes sur les hauteurs du Mont-Saint-Quentin. Prévoir chaussures et vêtements adaptés et lampe de poche. Inscription obligatoire auprès au 06.43.68.91.00 ou à service.civique@cpepesc-lorraine.fr. Rendez-vous au col de Lessy à 20h. +33 6 43 68 91 00 Philippe Massit dernière mise à jour : 2021-07-30 par AGENCE INSPIRE METZ

