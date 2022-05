Balade entre 2 eaux Pavilly Catégories d’évènement: 76560

Balade entre 2 eaux, 11 juin 2022 16:00, Pavilly. Cultur’Esne a invité l’association « Et cric et crac » à venir conter plusieurs de leurs histoires sur la commune de Pavilly (Seine-Maritime) le samedi 11 juin 2022 à 16h.

Le parcours partira de la Place Daussy pour se rendre à la Chapelle, puis au moulin Roulloin, le Colombier, l’Austreberthe, pour finir à la Maison pour Tous où histoires et rafraîchissements vous seront offerts ! Réservations au 06 13 60 17 74 ou http://culturesne.fr/reservation-balade-contee/

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: 76560, Pavilly Site : http://culturesne.fr/balade-contee-entre-2-eaux/ Autres Lieu Au bord de la rivière Adresse Place Daussy Ville Pavilly Organisateur Cultur'Esne Tarif 7 € Departement Seine-Maritime

