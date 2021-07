Épinay-sur-Seine Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Balade-enquête “Les diamants volés” Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine

Sous la forme d’un jeu de piste conçu pour petits et grands, découvrez l’histoire du quartier de La Source-Les Presles en enquêtant sur le vol de la robe de la célèbre ballerine Rose Languérin à la Maison du Théâtre et de la Danse. Qui est donc le coupable ? Les inspectrices en charge de l’enquête peinent à le découvrir et il semble qu’elles aient besoin de votre aide. Prenez les bonnes décisions en récoltant un maximum d’indices et en écoutant nombreux témoignages laissés par nos différents suspects qui sauront vous mettre sur la bonne voie, ou au contraire, vous induire en erreur !

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00

