Balade initiatique d’une heure jusqu’au sommet de la petite colline de Tréal comprenant une allée couverte remarquable, qui participe de l’exceptionnel ensemble mégalithique de la grée de Cojoux à Saint-Just.

Circuit en forêt autour des pierres, entre ombre et lumière, au cœur de la sensibilité et du concept de “sacré” de ces peuples d’une époque sans traces écrites. Et pourtant… si les druides locaux, des milliers d’années plus tard, sont quelques uns des derniers Sapiens à avoir utilisé ces aménagements de pierre, il y a certainement eu une transmission de la notice d’emploi ?

Équipés comme eux de la baguette magique en bois du chercheur de sources, pour tenter de comprendre autrement on s’essayera à la géophysique des ces temps moins primitifs qu’il n’y parait.

Animatrice : Nadia Dosbaâ – Géobiologue / Psychanalyste spécialisée Hypersensibilité et Douances

” Tout est énergie avant d’être matière, et c’est là tout ce qu’il y a à comprendre dans la vie. ”

dixit Albert Einstein (1879/1955) – prix Nobel de Physique

À partir de 8 ans.

Sur réservation.

Prévoir chaussures et tenue confortable.

accueil@tourisme-pays-redon.com +33 2 99 71 06 04 https://www.tourisme-pays-redon.com/reservez-en-ligne

