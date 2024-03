Balade énergétique Luxeuil-les-Bains, vendredi 27 septembre 2024.

Balade énergétique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Vous recherchez sérénité, harmonie et calme !!!! Partez pour une balade entre lac et foret où vous apprendrez à effectuer les méthodes de recentrage et d’ancrage profond que vous pourrez pratiquer facilement pour votre bien-être.

La balade peut être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.

Durée 2h. Tarif 12 €.

Inscription à l’Office de Tourisme, règlement sur place.

RDV à 14h15 du lac des 7 chevaux.

Consignes particulières vêtement souple et confortables, baskets. 12 12 EUR.

Début : 2024-09-27 14:15:00

fin : 2024-09-27 16:15:00

Lac des 7 Chevaux

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Balade énergétique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD