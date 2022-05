Balade enchantée : flore féérique et plantes magiques Treffendel Treffendel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Treffendel

Balade enchantée : flore féérique et plantes magiques Treffendel, 9 juillet 2022, Treffendel. Balade enchantée : flore féérique et plantes magiques Treffendel

2022-07-09 – 2022-08-27

Treffendel Ille-et-Vilaine Treffendel Balade enchantée d’environ 4 km. nTout public, dès 7 ans. nEn compagnie de Meggane, notre fée-conteuse, partez sur les sentiers cachés de la Vallée du Serein, pour un voyage conté aux origines féériques des plantes ! Parcours escarpé, destiné aux amateurs de rochers et de petite grimpette… De 9h45 à 12h30. Les samedis pendant les vacances d’été. nTarif unique: 8€ par participant. n Sur réservation. RDV devant l’église de Treffendel. Balade enchantée d’environ 4 km. nTout public, dès 7 ans. nEn compagnie de Meggane, notre fée-conteuse, partez sur les sentiers cachés de la Vallée du Serein, pour un voyage conté aux origines féériques des plantes ! Parcours escarpé, destiné aux amateurs de rochers et de petite grimpette… De 9h45 à 12h30. Les samedis pendant les vacances d’été. nTarif unique: 8€ par participant. n Sur réservation. RDV devant l’église de Treffendel. Treffendel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Treffendel Autres Lieu Treffendel Adresse Ville Treffendel lieuville Treffendel Departement Ille-et-Vilaine

Treffendel Treffendel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treffendel/

Balade enchantée : flore féérique et plantes magiques Treffendel 2022-07-09 was last modified: by Balade enchantée : flore féérique et plantes magiques Treffendel Treffendel 9 juillet 2022 ille-et-vilaine Treffendel

Treffendel Ille-et-Vilaine