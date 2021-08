Lormont Parc relais Buttinière Gironde, Lormont Balade enchantée du GR® métropolitain Parc relais Buttinière Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Balade enchantée du GR® métropolitain Parc relais Buttinière, 5 septembre 2021, Lormont. Balade enchantée du GR® métropolitain

du dimanche 5 septembre au dimanche 12 septembre à Parc relais Buttinière

Balade de 3km sur la thématique faune et flore proposée par Bordeaux Métropole. Départ de la station tram Buttinière à 14h, pour un parcours jusqu’à la halte nautique en passant par le fil vert (partie sud), le parc de l’Ermitage et le bourg ancien. Arrivée vers 18h sur les bords de Garonne. La balade sera animée par 3 intervenants nature et par un groupe d’artistes. Animation musicale en fin de balade sur la place A.Briand. [Télécharger le flyer des Balades enchantées.](https://www.lormont.fr/fileadmin/agenda/2021/09/Flyer_balades_enchantees_GR_WEB.pdf)

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Invitation à découvrir Lormont. Parc relais Buttinière 33310 Lormont Lormont Lissandre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Parc relais Buttinière Adresse 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Parc relais Buttinière Lormont