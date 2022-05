Balade enchantée du GR® Métropolitain à Pessac Le bourgailh Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Au départ du parking du Bourgailh, avenue de Beutre, Bordeaux Métropole vous propose de partir à la découverte du bois des sources du Peugue ! Cette balade de 8 km est gratuite, accessible à tous, et encadrée par la [Fédération de Randonnées](https://www.ffrandonnee.fr/). Elle sera ponctuée d’une animation nature et d’une animation musicale **Gratuit, sur inscription obligatoire** auprès de [[gr@bordeaux-metropole.fr](gr@bordeaux-metropole.fr)](gr@bordeaux-metropole.fr) (dans la limite des places disponibles) • A partir de 7 ans • rendez-vous à 13h45 au parking du Bourgailh, avenue de Beutre • Départ et retour : Parking du Bourgailh de l’avenue de Beutre

