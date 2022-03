Balade enchantée du GR® Métropolitain à Cenon La Buttinière Lormont Catégories d’évènement: Gironde

le dimanche 24 avril à 14:00

Encadrée par 4 personnes de la [Fédération de Randonnées](https://www.ffrandonnee.fr/), la balade enchantée, d’une distance de 6.5km est gratuite. Pour ponctuer la balade le groupe Gombo Jazz Band animera un petit solo de trompette au belvédère de Bellevue et sera suivi d’un concert de 30 minutes au parc du Cypressat. • **Gratuit, sur inscription obligatoire auprès de** [**[gr@bordeaux-metropole.fr](mailto:gr@bordeaux-metropole.fr)**](mailto:gr@bordeaux-metropole.fr) **(dans la limite des places disponibles)** • A partir de 7 ans • Départ 14h00 : arrêt de tram A Buttinière • Retour 18h00 : arrêt de tram A Carnot-Mairie de Cenon

Au départ de la Buttinière, Bordeaux Métropole vous propose de partir à la découverte des parcs Cenonnais Palmer et du Cypressat. La Buttinière 33310 Lormont Lormont Gironde

