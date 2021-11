Gradignan Gradignan Gironde, Gradignan Balade enchantée à Gradignan Gradignan Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan, le samedi 4 décembre à 13:00

Balade au milieu des arbres, pauses artistiques ou scientifiques, découvrez le bois de Cotor- Laburthe au cours de cette balade enchantée. Le parcours, de 4 km, ne présente aucune difficulté et est accessible aux enfants à partir de 7 ans. Il est en revanche conseillé de se munir de bonnes chaussures de marche. Tout public à partir de 7 ans, gratuit sur réservation _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur réservation

Direction Gradignan pour une balade accompagnée le long du GR® de Bordeaux Métropole, ponctuée de surprises poétiques et musicales. Gradignan Parc de Cotor Laburthe Gradignan Gradignan Gironde

2021-12-04T13:00:00 2021-12-04T16:00:00

