Balade en yole sur la Vilaine Redon, 15 mai 2022

2022-05-15

Redon Ille-et-Vilaine Redon Partez à bord de la Fée des Marais, yole de Bantry avec un équipage. Cette découverte originale est accessible à partir de 8 ans.

Vous vous initierez au maniement des avirons : 4 avirons seront maniés par l’équipage (voir photo avirons rouges), les 6 autres par les participants. Ceci ne nécessite pas d’expérience préalable ni de force physique particulière : c’est accessible à partir de 15 ans. La yole peut accueillir 3 personnes qui ne rament pas. IMPORTANT : toute réservation avec des enfants de 8 à 14 ou des personnes qui ne peuvent pas ramer doit être validé avec l’Office de Tourisme car les places sont limitées à 3 non-rameurs. Les rameurs peuvent faire des pauses. accueil@tourisme-pays-redon.com +33 2 99 71 06 04 Partez à bord de la Fée des Marais, yole de Bantry avec un équipage. Cette découverte originale est accessible à partir de 8 ans.

