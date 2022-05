Balade en VTT électrique : Beaujolais Gourmand L’Arbresle L'Arbresle Catégories d’évènement: L'Arbresle

Rhône

Balade en VTT électrique : Beaujolais Gourmand L’Arbresle, 8 mai 2022, L'Arbresle. Balade en VTT électrique : Beaujolais Gourmand L’Arbresle

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 12:30:00 12:30:00

L’Arbresle Rhône L’Arbresle Rhône EUR 30 30 Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en petit groupe pour une balade en VTT électrique de 3 heures au cœur du Beaujolais, entre vignes et pierres dorées. En fin de parcours vous profiterez d’une dégustation commentée de vins au Domaine Debourg. officedetourisme@paysdelarbresle.fr +33 4 74 01 48 87 http://www.arbresletourisme.fr/ L’Arbresle

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle Apidae Tourisme Scic SA – source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: L'Arbresle, Rhône Autres Lieu L'Arbresle Adresse Ville L'Arbresle lieuville L'Arbresle Departement Rhône

L'Arbresle L'Arbresle Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larbresle/

Balade en VTT électrique : Beaujolais Gourmand L’Arbresle 2022-05-08 was last modified: by Balade en VTT électrique : Beaujolais Gourmand L’Arbresle L'Arbresle 8 mai 2022 L'Arbresle rhône

L'Arbresle Rhône