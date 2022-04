Balade en voiture ancienne dans la Vallée de la Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Catégories d’évènement: Haute-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Balade en voiture ancienne dans la Vallée de la Saône
2022-08-06

2022-08-06 – 2022-08-06

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône EUR 8 8 Avec l’association Auto Rétro Terres de Saône, venez découvrir le patrimoine local lors d’une balade en voiture ancienne. Roadbook fourni au départ de la balade. Réservations à l’office de tourisme des Combes à la Saône. info@otc3.fr +33 3 84 68 89 04 http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/ Avec l’association Auto Rétro Terres de Saône, venez découvrir le patrimoine local lors d’une balade en voiture ancienne. Roadbook fourni au départ de la balade. Réservations à l’office de tourisme des Combes à la Saône. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Lieu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Departement Haute-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône