Balade en vignes à Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Gengoux-le-National.

Balade en vignes à Saint-Gengoux-le-National 2021-07-16 18:00:00 – 2021-07-16 19:30:00 Devant l’office de tourisme 4 Avenue de la Promenade

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National

EUR 10 10 Un vignoble à découvrir, un guide-conférencier (et vigneron) passionnant à écouter et une balade se terminant par une dégustation… Assurant la transition entre le vignoble du Mâconnais et la Côte chalonnaise, le vignoble de Saint-Gengoux-le-National était déjà apprécié au XIV? siècle par le roi Charles VII. Partez à la découverte du bourg et de l’histoire de son vignoble.

RDV devant l’OT – Un transfert en voiture sera nécessaire à la fin de la visite pour rejoindre le Mont Saint-Roch. Ne garez pas vos voitures trop loin de l’OT !

https://www.billetweb.fr/balade-en-vignes-a-saint-gengoux-le-national

Un vignoble à découvrir, un guide-conférencier (et vigneron) passionnant à écouter et une balade se terminant par une dégustation… Assurant la transition entre le vignoble du Mâconnais et la Côte chalonnaise, le vignoble de Saint-Gengoux-le-National était déjà apprécié au XIV? siècle par le roi Charles VII. Partez à la découverte du bourg et de l’histoire de son vignoble.

RDV devant l’OT – Un transfert en voiture sera nécessaire à la fin de la visite pour rejoindre le Mont Saint-Roch. Ne garez pas vos voitures trop loin de l’OT !

Pays d’art et d’histoire entre Cluny et Tournus