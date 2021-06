Balade en vignes à Chardonnay Chardonnay, 13 août 2021-13 août 2021, Chardonnay.

Balade en vignes à Chardonnay 2021-08-13 18:00:00 – 2021-08-13 19:30:00 Mairie de Tournus Devant l’église de Chardonnay

Chardonnay Saône-et-Loire Chardonnay

EUR 10 10 Un vignoble à découvrir, un guide-conférencier (et vigneron) passionnant à écouter et une balade se terminant par une dégustation… A la fois vin, village et cépage, l’évocation de Chardonnay intrigue. Quatorze caves particulières et une cave coopérative produisent plus de 11 000 hectolitres d’un vin blanc au bel or jaune.

RDV devant l’église – Prévoyez une paire de chaussures confortables pour marcher dans les vignes.

pahclunytournus@yahoo.fr

Pays d’art et d’histoire entre Cluny et Tournus