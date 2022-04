Balade en vélo Pauillac, 25 mai 2022, Pauillac.

Balade en vélo Pauillac

2022-05-25 10:30:00 – 2022-05-25 14:00:00

Pauillac 33250

EUR 0 Partez à la découverte du marais en vélo. Au départ du village de Bages, vous serez accompagnés par un agent du Parc Naturel Régional et de la plateforme mobilité du Médoc. Vous sillonnerez les plateaux viticoles de Pauillac jusqu’au marais de Saint-Estèphe pour y découvrir ses richesses vivantes et paysagères. Ces 14 kms seront ponctués de temps d’observation et d’échange.

Pique-Nique à prévoir.

Sur réservation (places limitées). Vélos fournis.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de Vert Médoc.

+33 5 57 75 18 92

libre

Pauillac

