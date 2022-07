Balade en vélo naturaliste Lespielle Lespielle Catégories d’évènement: Lespielle

Lespielle

Pyrénées-Atlantiques

Prévoir votre vélo, des vêtements adaptés ainsi que le pique-nique.

Boucle de 20 km au départ du camping de Lespielle avec visite de coteaux gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels + arrêt pique-nique au lac de Cadillon.

