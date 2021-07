Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin, Schirmeck Balade en véhicule 100% électrique ou tout-chemins Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Balade en véhicule 100% électrique ou tout-chemins 2021-07-14 – 2021-07-14 Schirmeck

Schirmeck Bas-Rhin EUR Pégase Drive vous propose une journée balade en E-Mehari ou en 4×4 classique à la découverte de la magnifique Vallée de la Bruche dans le style « Escape Game Outdoor ». Au programme :

– Prise en mains du véhicule, initiation à la lecture d’un road-book, utilisation d’une boussole…

– Départ en autonomie sur les chemins (autorisés à la circulation), challenge-jeu de piste avec des questions sur le parcours, ainsi que des visites touristiques.

– À midi, pique-nique préparé qu’avec des produits du terroir provenant d’une ferme auberge locale.

– Après-midi, suite du parcours. Côté précautions, vous serez entre vous, par famille, dans le véhicule (2 à 5 pers, voire 7 selon possibilité)

Les véhicules seront désinfectés avant et après.

