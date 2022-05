Balade en trottinettes électriques | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech Saint-Aubin-de-Cadelech Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Aubin-de-Cadelech

Balade en trottinettes électriques | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech, 23 août 2022, Saint-Aubin-de-Cadelech. Balade en trottinettes électriques | Domaine du Siorac Le Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech

2022-08-23 – 2022-08-23 Le Siorac Domaine du Siorac

Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne Saint-Aubin-de-Cadelech Un rendez-vous estival incontournable au Domaine du Siorac : 3 balades d’1h30 à 14h, 15h30 et 17h.

La dégustation est offerte sur place en fin de parcours. La réservation du créneau se fait par téléphone ou par mail auprès des Randos de Nico. Un rendez-vous estival incontournable au Domaine du Siorac : 3 balades d’1h30 à 14h, 15h30 et 17h.

La dégustation est offerte sur place en fin de parcours. La réservation du créneau se fait par téléphone ou par mail auprès des Randos de Nico. +33 7 69 78 28 14 Un rendez-vous estival incontournable au Domaine du Siorac : 3 balades d’1h30 à 14h, 15h30 et 17h.

La dégustation est offerte sur place en fin de parcours. La réservation du créneau se fait par téléphone ou par mail auprès des Randos de Nico. © Domaine du Siorac

Le Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Aubin-de-Cadelech Autres Lieu Saint-Aubin-de-Cadelech Adresse Le Siorac Domaine du Siorac Ville Saint-Aubin-de-Cadelech lieuville Le Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech Departement Dordogne

Saint-Aubin-de-Cadelech Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-de-cadelech/

Balade en trottinettes électriques | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech 2022-08-23 was last modified: by Balade en trottinettes électriques | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech Saint-Aubin-de-Cadelech 23 août 2022 Dordogne Saint-Aubin-de-Cadelech

Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne