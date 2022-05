Balade en trottinette tout terrain électrique Méjannes-le-Clap, 6 juillet 2022, Méjannes-le-Clap.

Balade en trottinette tout terrain électrique Office de Tourisme Le Village Méjannes-le-Clap

2022-07-06 – 2022-07-06 Office de Tourisme Le Village

Méjannes-le-Clap Gard

Balade commentée en trottinette tout terrain électrique dans la garrigue tous les mercredis de juillet et août.Venez essayer, vous ne vous attendez pas à ça ! Horaires : 9h et 14h pour une balade de 2h et 11h30 et 16h30 pour une balade de 1h28€/personne pour 1h et 45€ pour 2h RDV : Office de Tourisme Avec Philippe de Trott’in Gard Eviter de porter de lunettes et mettre des chaussures fermées. – Dès 12 ans et 1m40 Réservations et informations à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41

Droits libres

Office de Tourisme Le Village Méjannes-le-Clap

dernière mise à jour : 2022-03-26 par